Durante su entrevista en '¡De viernes!', Carlos Calderón se refirió a Laura Cuevas con unas duras palabras. Llegó a decir de su mujer que es "egoísta", "mala" y "mentirosa": "Cuenta tantas mentiras que me cuesta hasta trabajo creerla". "Ella es una persona prácticamente mala. Su mente es muy retorcida. Con todo lo que estoy descubriendo, sinceramente te digo que es una persona muy rara. Nunca me ha querido, nunca me ha respetado, nunca me ha amado y nunca me ha dado mi lugar como pareja, como marido", añadió para sorpresa de todos.