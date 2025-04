"Laura es una persona muy egoísta porque siempre ha pensado solo en ella, no ha pensado nunca de cara a un futuro", son parte de las duras declaraciones de Carlos hacia la que todavía es su mujer mientas ella permanece ajena a todo en Honduras como participante de 'Supervivientes 2025' . "Cuenta tantas mentiras que me cuesta hasta trabajo creerla", añade. Pero lo peor de su testimonio estaba por llegar, pues Carlos describe a su mujer como una persona "mala".

"Ella es una persona prácticamente mala. Su mente es muy retorcida. Con todo lo que estoy descubriendo, sinceramente te digo que es una persona muy rara. Nunca me ha querido, nunca me ha respetado, nunca me ha amado y nunca me ha dado mi lugar como pareja, como marido", confiesa Carlos Calderón y no duda en responder tajantemente a la pregunta de si está dispuesto a divorciarse de Laura Cuevas: "A día de hoy, te digo que sí".