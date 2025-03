"Laura es muy 'bocachancla', yo pensaba que ella no quería que se supiera porque cuando me lo dijo en casa me dio esa sensación. Ella me aviso de que podían salir personas, en plural, que contasen en televisión que habían tenido algo con ella (...) Cuando pasó aquello (la infidelidad) nuestra relación estaba un poquito distante. Ella no es de hablar, ella es de actuar (...) Fue una semana en la que yo estaba de formación en Valencia. Salí de allí de madrugada, cuando llegué a casa ella no estaba. Me pareció extraño y fui a buscarla a casa de una supuesta amiga que resultó ser un amigo (...) Yo llegué allí y me encontré el percal, levanté la persiana del bar del chico y me los encuentro allí juntos, en la barra. El chico era un compañero suyo de trabajo por el que yo tenía la mosca detrás de la oreja. A ese chico le dijo que estábamos separados, algo que no era verdad, así que imagino que a él también le tenía engañado".