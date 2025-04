El cruce de acusaciones entre Carmen Alcayde y Pelayo Díaz durante la sexta gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' no ha dejado indiferente a nadie. La bronca entre ambos en el ‘Oráculo de Poseidón’ ha marcado un antes y un después en la convivencia , y ahora los colaboradores de Vamos a ver han querido compartir en exclusiva para esta web su visión sobre lo ocurrido.

La discusión, que se originó por las constantes tensiones entre ambos, se intensificó en directo cuando Carmen llamó “mentiroso” a Pelayo en varias ocasiones, algo que hizo estallar al diseñador: “Habla como una persona de tu edad y no me llames mentiroso. Esto no es un colegio”, le respondió, visiblemente alterado. Carmen, firme en su postura, concluyó: “Estoy súper orgullosa de haber dicho cada palabra”.