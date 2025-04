Pelayo y Carmen Alcayde han vivido durante la sexta gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' un tremendo cruce de acusaciones en el 'Oráculo de Poseidón'. Y es que el problema viene de lejos: Pelayo era claro con la periodista en la playa, señalándole que vive "obsesionada con las nominaciones y el problema de eso es que le impide acercarse a él y a sus compañeros". "Vaya tela, me quedo muerta", subrayaba Alcayde, desatando una tensa discusión entre ambas estrellas televisivas que no se arreglaría tampoco durante la gala en directo.

Pero la discusión seguía, con una Alcayde que justificaba esa actitud que Pelayo le había echado en cara: "Pero si me he acercado con vosotros. Si sois vosotros los que, cuando estuvieron encerrados Montoya y Anita, no os acercasteis a mí en todo el día. Pero, ¿qué estás diciendo? Obsesionada porque estáis siempre en mayoría. Desde que pisé esta playa, hasta que no acabarais con nosotros, no ibais a pasar a nominaros entre vosotros". Además, Carmen Alcayde señalaba que si fuese Pelayo el que estuviera nominado le gustaría "verle la cara".