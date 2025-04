La expulsión de Mayeli al trastero de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes seguir en exclusiva en Mitele PLUS, ha dejado a Álvaro de lo más afectado. Ha hablado con sus compañeros sobre el tema , entre ellos con Claudia. La que fuera soltera en 'La isla de las tentaciones 8' cree que esa separación puede venirle bien. Además, le ha recordado que no es que ya no vayan a verse, sino que ella estará también en las actividades que hagan en el vecindario. así que ahí coincidirán.