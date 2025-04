Samya , aprovechaba un momento en el que Gala hablaba sobre Montoya para contar algo de lo que se enteró en 'Playa Misterio' por Nieves: "Me contó que Gala le dijo que, si no fuera porque Escassi tenía novia y le caería la del pulpo por separar una relación, ella se liaría con él sin ningún problema".

"Madre mía, qué oído. Me parece muy guapo Escassi, pero de ahí a que yo quiera romper una relación...", era la reacción de Gala, que no se creía que Nieves les hubiera contado eso: "Quiero ver las imágenes, es una tía muy leal a las amigas".

Sandra Barneda preguntaba a Gala, en el plató, sobre la buena relación que tuvo con Montoya en sus primeros días en Honduras y si realmente hubo tonteo entre ellos. "Nos hemos llevado muy bien, no sé si la palabra es tonteo, nos reíamos un montón. Él como que coqueteaba y yo me dejaba coquetear porque estoy soltera, el chico me caía muy bien. Pero no me gusta, no es mi tipo", decía ella.