La que le confesaba a Sandra Barneda lo que le ha ocurrido: "Hace un par de años tuve un periodo donde empecé a tener crisis de pánico, me traté y logré estar bien. Estos últimos años decidí volver a iniciar la aventura de entrar en realitys, este es el tercer reality que hago en el último año y medio y, aunque física y emocionalmente, tenía muchas ganas de estar aquí, creo que no estaba preparada mentalmente, no estaba preparada para tanta presión, ha sido mucho más duro de lo que yo me pensaba y físicamente no he sido capaz".