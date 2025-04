El exnovio de Lucía Sánchez ha reconocido no haber hecho las cosas bien con sus anteriores parejas, a las que les ha pedido perdón públicamente: "La palabra amor se me hace muy grande. Nunca he mirado por la otra persona, siempre me he puesto yo por delante. He hecho mucho daño, desde aquí les pido perdón a todas las chavalas con las que he estado porque nunca he querido hacerles daño".