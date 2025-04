Manuel abre su corazón en 'El Puente de las emociones' de Supervivientes

El superviviente se rompe al hablar de su familia, su infancia y momentos dolorosos de su vida

Manuel se ha enfrentado durante el ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ al ‘Puente de las emociones’, donde ha mostrado su lado más desconocido y ha abierto su corazón como nunca.

El supervivientes empezaba hablando de su infancia, donde ya se empezaba emocionando, recordando que “ha sido muy querido” por toda su familia: “Me han dado siempre lo que han podido, hemos estado muy unidos

Momento en el que recordaba que “tuvo el sueño de ser futbolista”, el que se truncó por una lesión: “La vida no me lo permitió, tengo cuatro operaciones de rodilla, no pude dedicarme como yo hubiera querido. Para mí fue muy triste tener que dejar lo que más quería”.

Pasando por contar el momento más doloroso de su vida cuando llegó de grabar la primera edición de 'La isla de las tentaciones': “Mis padres habían discutido y mi padre se fue de casa. Mi familia se rompió y yo lo pasé muy mal. Mi padre se fue de casa, yo tuve que hacer el esfuerzo para ayudarle a pagar el alquiler, yo hablé con mi madre para que se dieran una oportunidad porque sé que se aman, fueron momentos muy complicados. Luché hasta que conseguí que se dieran una oportunidad para ser felices y, gracias a Dios a días de hoy están juntos. Mi éxito en la vida es ver a mi familia junta".

Puente en el que también se acordaba de alguien muy especial en su vida, a la que echa mucho de menos: “Por desgracia no tengo abuelos a día de hoy, pero los disfruté en vida, he disfrutado de ellos. Con mi abuela Gloria tenía una unión muy fuerte, me lo daba todo, me marcaron los tres, pero era mi ojito derecho. Le hubiera encantado verme aquí porque ella vacilaba siempre de nieto, sé que desde arriba me está protegiendo y me está ayudando en todo. Pienso mucho en ella”.

Como se sinceraba sobre cómo ha sido en el amor: “He tenido mis relaciones, quizá no he sabido querer bien, la palabra amor se me hace muy grande. Nunca he mirado por la otra persona, siempre me he puesto yo por delante. He hecho mucho daño, desde aquí les pido perdón a todas las chavalas con las que he estado porque nunca he querido hacerles daño”.

Y que algo ha cambiado con Gabriella: "Espero que no me olvide porque yo la echo mucho de menos, es lo más cercano a haberme tocado el corazón, estoy muy pillado, tengo muchas ganas de verla. Tengo la ilusión de poder enamorarme".