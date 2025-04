Sandra Barneda habla con Laura Cuevas en directo durante 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Laura Cuevas habla de todo lo que ha sucedido con su marido en Honduras

Laura Cuevas se rompe con las palabras de Jorge Javier: 'Detrás de esa mujer tan guerrillera, hay una persona vulnerable"

Laura Cuevas está pasando por unos días complicados en 'Supervivientes', después de vivir un duro reencuentro y puente de las emociones con su marido Carlos, se convertía en 'parásito' en Honduras, algo de lo que Sandra Barneda hablaba con ella durante el directo de 'Conexión Honduras'.

Laura se sinceraba en cómo ha vivido los tensos momentos con su marido en Honduras, en especial en el 'Puente de las emociones': "Después de todas las cosas tan fuertes que me dijo, que no son verdad, me merezco un gran perdón y retractarse de todo lo que me dijo. No tiene razón, no he dicho nada de él, solo que quiero cambiar de vida, hacer cosas juntos y vivir".

Al escuchar sus palabras, Sandra Barneda le preguntaba a la superviviente lo que siente por Carlos en este momento y ella se explicaba: "Siempre lo he dicho, ha sido y es la persona más importante que ha pasado por mi vida. No sé si llegaremos a un entendimiento cuando vuelva a España, pero de todos modos, lo primero que tiene que hacer es pedirme perdón por todas las cosas horrorosas que me ha dicho".

