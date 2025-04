El enfrentamiento primero es entre Damián y Montoya, pero su mejor amiga en la isla decide intervenir cuando escucha decirle que no sabe ni cómo se llama de nombre de pila, haciendo alusión a que únicamente es un personaje televisivo. "Campeón del mundo y no sé tu apellido tampoco", señala Alcayde. "Yo tampoco sé lo que haces tú" , confiesa el karateka , "¿qué eres, 'showgirl'?".

"Me gano la vida como 'showgirl' desde hace 25 años, a ver si tienes 25 años la medallita tú colgada del cuello, a ver si la ganas todos los años. Que la has ganado porque uno hizo trampas, que campeón del mundo no eres, que es otro que hizo trampas". La colaboradora de televisión se siente ofendida porque ella sí que respeta su profesión, sin embargo, él no lo hace pues no valora que gracias a su trabajo haya dado las campanadas hasta en 4 ocasiones.