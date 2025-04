Tras un enfrentamiento que duró más de seis horas, la tensión continaba en directo en el Oráculo, donde Carmen y Montoya no dudaban en volver a exponer su descontento con el reparto de las recompensas: "Estoy súper enfadada, me pareció súper injusto. Demostraron una vez más el egoísmo que tienen. Me parecen las personas más egoístas de la Tierra, hasta la muerte lo repetiré. Había una persona enferma y tres recompensas, y somos seis", comenzaba ella.