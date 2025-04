Pero a Manuel no le parecería una mala noticia: "No me disgustaría ser padre. Siempre he querido ser padre joven y siempre lo he dicho lo que pasa es que no he tenido una persona con la que me haya enganchado mortal”, confiesa. Makoke le pregunta si ahora la tiene refiriéndose a Gabriella y, aunque él considera que "es demasiado pronto", él confiesa que "si estuviera embarazada y ella lo quisiera tener, yo lo tendría".