"Vamos a ver la gala que tenemos por delante", aseguraba Laura Madrueño. Carlos Sobera bromeaba: "Y probablemente el último, porque ya he encargado tormenta para el próximo martes" . Laura Madrueño no podía aguantar la risa , mientras lo negaba: "No. Déjanos un respiro, por favor, que llevamos dos meses muy complicados".

"No, no hay respiro. Vais a saber lo que es vivir en Bilbao", añadía el presentador de Mediaset. "No, no, nada de eso. No me amenaces, que aquí estamos en el Caribe y suficiente tormenta tenemos aquí", decía, por su parte, Laura Madrueño, consciente de lo que significan las lluvias en Honduras y lo determinante que supone de cara a la supervivencia de los concursantes.