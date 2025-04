A Naomi le parece una "vergüenza" que la audiencia haya preferido salvar al que ella considera el "papá mueble" de la edición frente a su amiga, que considera que mueve mucho las tramas del concurso. Miguel Frigenti también quería que se quedase en la playa la presentadora de 'Aquí hay tomate' y ha mostrado su apoyo a Montoya y Anita Williams, que ha sido la persona que ha consolado al de Utrera. "De este team no me baja nadie", ha asegurado el colaborador en la red social X.

Mónica Hoyos cree que Carmen Alcayde conseguirá el apoyo suficiente para quedarse el domingo, mientras que Alexia Rivas ha asegurado, ante tantas muestras de cariño a la valenciana en el antiguo Twitter, que para ella no está al mismo nivel su concurso que el de Anita, que es una de sus favoritas: "Hay mucha diferencia entre el concurso top de Anita y el que han hecho hasta ahora Carmen y Montoya. No son iguales. A mí me encanta el show, pero lo suyo es histrionismo barato".