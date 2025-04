Anoche durante la gala, Iban García comunicó que no habría juego de inmunidad y que se decidiría quién es el concursante inmune de otra manera. Mayeli fue quien recibió el poder de la llave dorada y tuvo que salvar a uno de sus compañeros, que no podrá ser expulsado de los apartamentos durante esta semana.

La novia de Álvaro no dudó ni un momento de a quién elegir: "Lo tengo clarísimo, no tengo que pensar nada. Lo tengo claro porque es la única persona que no me cae del todo mal. Es Gerard", dijo.