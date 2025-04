Mayeli arrasa con la comida del apartamento Sombra y Claudia explota: "No me hace ninguna gracia"

Mayeli ha podido robar comida del apartamento que quisiera tras ganar el último reto

La vecina ha decidido entrar en el apartamento Sombra y arrasar con la comida, llevándose café, leche, tomates y refresco

Como recompensa por ganar el reto del día anterior, Mayeli ha podido robar comida del apartamento que quisiera. Por este motivo, la concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS, ha decidido entrar en el apartamento Sombra y arrasar con la comida, llevándose café, leche sin lactosa, tomates y una botella de refresco.

Claudia no ha dudado en quejarse, ya que cría que solo podía llevarse dos cosas y le ha dolido profundamente que se haya llevado el café. "¡Qué alegría en la vida de Dios bendito! ¡Gracias, muchas gracias, gente, gracias! Me voy. La vida no es fácil y la gente no es buena", gritaba mientras Mayeli mientras dejaba la nevera tiritando.

Cuando salía por la puerta cargada con todo lo que había robado, Claudia insistía una vez más: "Vamos a ver, era una cosa. No lo veo justo, la verdad". La vecina no dudaba en seguir desahogándose con Gerard: "Me la s***, tío. ¿Cuatro cosas? Me da igual. No", continuaba en bucle total.

Claudia, indignada con las risas de Mayeli