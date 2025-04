El enfrentamiento entre Sthefany y Gerard en 'Los vecinos de la casa de al lado'

Gerard reacciona a la broma de Sthefany: "Has abierto la veda. Te la voy a devolver"

Una broma de Sthefany a Gerard en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS, no ha terminado como ella esperaba. La novia de Tadeo le ha echado crema en la cabeza a Gerard mientras echaba la siesta y su reacción ha sido instantánea: "Esta broma ha sido pesada, eh".

Rápidamente, ella se ha defendido: "Te la tenía guardada", le ha dicho, pero Gerard ha insistido en la poca gracia que le ha hecho porque se acababa de lavar el pelo: "No te preocupes, que te la voy a devolver bien". Pero la cosa no queda aquí, pues el enfrentamiento no hacía más que empezar.

"Es que eres tonta. Has abierto la veda y me encanta. Verás", advierte Gerard mientras ella se sigue defendiendo diciendo que ella ha recibido muchas bromas por su parte y se la tenía que devolver de alguna manera. "Yo te eché agua, no crema y no recién duchado", insiste él.