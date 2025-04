Koldo Royo es evacuado de la playa

Carlos Sobera dará todos los detalles del estado de salud de Koldo Royo en un nuevo programa de 'Tierra de Nadie'

Koldo Royo, en 'Supervivientes': "Tengo mucho cansancio y no respiro bien"

Koldo sufre un gran bajón y termina completamente roto: "Me quiero ir a casa"

Koldo Royo ha hecho saltar todas las alarmas en ‘Supervivientes’ y ha tenido que ser evacuado de urgencia por el equipo médico. Su continuidad en el programa peligra y será este martes en ‘Tierra de Nadie’ donde descubriremos si su situación le permite seguir en la aventura más extrema de Telecinco.

Todo comenzaba hace unas horas, cuando el famoso cocinero empezaba a quejarse de su estado de salud: “Hoy he tenido como unos mareos. Tengo mucho cansancio y no respiro bien, me cuesta”, le decía el participante del reality show a un miembro de la organización.

Tras escuchar los síntomas que estaba experimentando, una persona del equipo médico le ha pedido que recoja sus cosas para ser evacuado. De momento, no ha trascendido cuál es el estado de salud del superviviente, pero este martes, Carlos Sobera dará todos los detalles en una nueva edición de ‘Tierra de Nadie’.

Será a partir de las 22:00, en Telecinco, cuando descubriremos si Koldo Royo sigue los pasos de Almácor, quien tuvo que abandonar el concurso hace tan solo unos días por decisión del médico, tras sufrir un accidente mientras realizaba una de las pruebas del programa.

El bajón que Koldo Royo sufría hace días en ‘Supervivientes’

Este pasado domingo, durante la emisión del ‘Conexión Honduras’ de Sandra Barneda, Koldo Royo explicó en directo que no estaba pasando su mejor momento en el concurso y que estaba “muy bajo”: “Que la gente no me apoye porque estoy fatal”, pedía.

“Es que no siempre estás bien, no esperaba estar aquí dos meses y conozco mi cuerpo, sé lo que tengo que afrontar, ya me tengo que ir a casa, tengo una edad, he aguantado mucho y ahora el cuerpo me dice eso”, declaró, visiblemente afectado.

Desconocemos cuál será el veredicto del equipo médico por el momento y habrá que espera a la noche de este martes 29 de abril para descubrir qué ocurre con la continuidad de Koldo Royo en ‘Supervivientes’.

'Supervivientes: Tierra de Nadie', esta noche, a las 22:00

Además de conocer el estado de salud de Koldo Royo, en ‘Tierra de Nadie’ viviremos un momento de emoción con la visita sorpresa de Gal Marom, pareja sentimental de Pelayo Díaz; el transcurso de las primeras 48 horas tras la formación de los nuevos equipos; y la reincorporación a la aventura como concursante de pleno derecho de Carmen Alcayde.