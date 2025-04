Koldo Royo confiesa que está atravesando un mal momento en Honduras: "Estoy muy flojo"

El superviviente no puede evitar las lágrimas al hablar de esto con Sandra Barneda

"Tenemos que ver las caras de Pelayo y Damián reventados": así hablan los defensores de Carmen, Koldo y Anita

Koldo no está pasando su mejor momento en Honduras, algo de lo que se sinceraba con Sandra Barneda en directo durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras'.

"Estoy muy bajo, me están dando un suero y estoy diciendo que, por favor, esta vez que estoy nominado, que esta vez la gente no me apoye porque estoy fatal", confesaba el superviviente a la presentadora cuando le preguntaba por cómo se encuentra en estos días, que ha entonado en varias ocasiones que no se encuentra bien.

El que terminaba rompiendo a llorar al hablar sobre esto: "Es que no siempre estás bien, no esperaba estar aquí dos meses y yo conozco mi cuerpo, se lo que tengo que afrontar, ya me tengo que ir a casa, tengo una edad, he aguantado mucho y el cuerpo ahora me dice eso".

Sandra Barneda manda mucho ánimo al superviviente en este complicado momento