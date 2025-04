Laura Cuevas se convirtió en expulsada definitiva de 'Supervivientes' tras pasar varios días en la 'Zona parásito'. Tras una expulsión exprés, la audiencia decidía que ella, y no Carmen Alcayde, fuese la que debía abandonar el reality. La concursante, tras escuchar su nombre mostraba su alegría y alivio al saber que no iba a pasar ni un día más en Honduras.

''Voy a probarme todo porque traía ropa que no me quedaba bien, que me quedaba pequeña y otra que me ponía normalmente y estoy deseando probarme todo, estoy súper feliz'', confiesa la exsuperviviente y se muestra muy, pero que muy emocionada por el reencuentro con sus objetos.