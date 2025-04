Tras ver un vídeo emitido durante la gala en el que, tal y como la propia Anita ha descrito, ella y Montoya mantentían "una conversación de besugos", el presentador preguntaba a Manuel por su opinión al respecto: "Voy a recurrir a ti, Manuel, porque a mí me ocurre que no entiendo nada de estas discusiones ".

"Tú que les conoces muy bien, ¿podrías explicar estas discusiones?", le pedía Carlos Sobera al andaluz. No obstante, su respuesta no era la que esperaba y el presentador se veía obligado a darle un toque de atención. "Mira, sinceramente, Carlos, si te digo la verdad no estaba ni prestando atención. Porque es que me importa nada", reconocía Manuel.