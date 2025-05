En medio de todo esto, el padre de Manuel reaccionaba a esto en el plató, el que respondía a una pregunta de Sandra Barneda de una manera sorprendente y la presentadora reaccionaba sentada a su lado en el sofá: "Es que me dejas sin palabras, ¿eh? Manuel, si dices eso, Gabriella no te cae bien, ¿sabes la que se podría liar?"

Al pensar, de nuevo ,en las palabras del padre del superviviente sobre lo que piensa que podría pasar con la visita de Gabriella, Sandra Barneda decía algo más: "No va a pasar, es imposible... es que pasa esto y me desnudo. Es que no, lo tengo clarísimo, ¿cómo puedes decir esto? Es que me parece surrealista, es la novia de tu hijo".