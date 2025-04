El defensor del concursante cree que Montoya "va de víctima" y cuando Marta Peñate le decía que "no se dejase nada dentro" de lo que piensa, y tanto era así que este no se cortaba con la colaboradora: "Todo lo que tú has soltado también, no te creas tú que yo no me entero de nada, veo la televisión igual que todo el mundo. Y te digo una cosa, yo soy padre, ese es mi hijo y tú no sabes lo que duele un hijo. Le tienes mucha tirria".