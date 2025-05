En una entrevista reciente en 'El Podcast de Webpositer', la dueña de las Clínicas Barber ha asegurado que participar en 'Supervivientes' es, junto a la maternidad , la mejor experiencia de su vida : "Ahí aprendí que no necesito nada para vivir más que un poco de agua, comida, sentirme bien y hacer cosas con las que yo me sienta realizada y a gusto".

"Allí me sentía realizada pescando, o sea, consiguiendo comida, haciendo fuego y dando el máximo en las pruebas físicas que me ponían cada semana", ha recordado la amiga de Violeta Mangriñán, que también ha querido desvelar lo más duro de la experiencia en su opinión : "Para mí lo más complicado fue gestionar la convivencia con muchas personas".

"Y sigue siendo a día de hoy lo más complicado para mí, liderar los equipos y el personal porque yo soy una persona super exigente conmigo misma y me ha costado siempre decir que no o cortar a los demás y ahora lo estoy haciendo bastante, me ha costado bastante ponerme en mi sitio y darme valor", ha añadido Carla Barber, confesando que ese problema que tenía en 'Supervivientes' lo sigue arrastrando en su faceta como empresaria en la actualidad.