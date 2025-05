Patry Montero reacciona a la confesión de Álex Adrover a Makoke

"Yo escuchando la voz de Patry tuve ya mi dosis. Fue lo que le dije: '¡Cómo echaba de menos tu voz!'. Algo que estás acostumbrado a escuchar todos los días durante casi 17 años que estamos juntos y estar dos meses sin escucharla, no poder ni hablar por teléfono ni poder verla, que no me pueda contar nada de lo que está pasando fuera es duro", le ha confesado el actor de 'Yo soy Bea' a la madre de Anita Matamoros y Javier Tudela.