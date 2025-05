Carmen Alcayde tomaba la palabra para decir que este reparto de la recompensa no le gustó nada: "Para mí fue deleznable, sería bonita la solidaridad con lo que no ganan". Momento en el que Pelayo saltaba y le recriminaba su actitud con Makoke durante la prueba de recompensa: "Juego sucio, me parece terrible". Lo que no gustaba nada a la superviviente y se explicaba, lo que provocaba un tenso momento entre ambos.