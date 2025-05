Aída aseguró que ya se esperaba lo que pasó : "Soy la que menos tiempo lleva y esta última semana no ha sido la mejor para mí. Además estaba malita. La verdad es que me lo esperaba".

Luego hemos podido ver un vídeo del paso de la que fuera soltera en 'La isla de las tentaciones 8' por el programa. Sus choques con Sthefany y con Mayeli, risas, juegos y bailes. Cuando terminó, Aída estaba emocionada y con lágrimas en los ojos: "Soy súper sensible y estoy súper nerviosa. Ha sido cortito, pero ha sido bastante intenso. Entré de una manera muy diferente a la que me voy, y me alegro. Sí que me da mucha pena porque creo que no he sido capaz de ser yo al cien por cien", le ha dicho a Iban García durante su entrevista.