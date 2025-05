Tras la gala, Sthefany estaba muy afectada y no paraba de llorar . Sus compañeros intentaban animarla y hacerle entender que el hecho de que Mayeli y Tadeo compartieran el trastero no tenía que significar nada más. Ella no les hacía caso y se ponía incluso en una situación más límite: que el miércoles fuera expulsada Claudia y que Tadeo y Mayeli se quedaran a solas . "Esto parece una isla [por 'La isla de las tentaciones'], Julen", le decía al amo de llaves del vecindario.

Gerard intentaba quitarle esas ideas de la cabeza a su amiga, diciéndole que no iba a haber juegos como en el reality de parejas, que iban a poner límites y que ella podría seguir viendo a Tadeo. Además, rompía una lanza en favor de Mayeli, asegurando que no iba a tontear con el novio de Sthefany: "No lo va a hacer, verás como no. Estoy seguro al cien por cien y Tadeo no se lo permitiría. Intenta no sobrepensarlo. Y si ves cosas que no te gustan, coges la puerta y te vas, la puerta siempre está ahí para irnos".