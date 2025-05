Tadeo y Sthefany, la pareja que contraerá matrimonio , han comentado en más de una ocasión su desconfianza hacia la recién llegada Maica Benedicto . La que fuera concursante de 'Gran Hermano' no ha termina de calar en el grupo, y la pareja no ha dudado en hacerlo saber en una de sus confidentes convesaciones.

" A mí ella no me trae buenas vibras ", aseguraba Tadeo. Sthefany, sin embargo, le explicaba algo que había vivido el día anterior. "Ayer le dije que sacara su ropa y va ella con un spray y un papel para limpiarlo y le dije 'cariño, mi novio es más maniático que tú'. Me dijo 'este apartamento está más limpio que otro'", explicaba la cubana.

Este no ha sido el único comentario que parece haber molestado a la ex participante de 'La isla de las tentaciones'. El tema de la masculinidad de los hombres también le ha llamado la atención. Pues Maica aseguraba que le gustaban los hombre 'más hombres', una afirmación que le pareció de muy mal gusto a la pareja de Tadeo: "Si eso lo dice un hombre al revés lo ametrallan. Me cae y no me cae", agregaba.