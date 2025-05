En 'Los vecinos de la casa de al lado' han surgido diferentes alianzas a lo largo de estas dos ediciones. Algunos de ellos incluso han salido con un nuevo amor, como fue el caso de Julen y Pilar hace solo un año. Sin embargo, algunas amistades se han ido deteriorando, y esto no solo pasa en los apartamentos sino también en muchos de los realities que consumimos.

Por su parte, Alejandra Rubio aseguraba que su único amigo en la televisión es 'Suso': "No creo en las amistades en la televisión. Mi amigo es solo él", agregaba. Hablamos con los colaboradores de 'Los vecinos de la casa de al lado' sobre las amistades y relaciones que surgen en los realities, ¿Son verdaderas? ¿Creen que se puede hacer amigos en la televisión? ¡Dale play!

Convivir en un reality entre cuatro paredes no es tarea fácil , y más si se trata de personas con las que tienes más de una cuenta pendiente. Este es el caso de algunos de los protagonistas de 'Los vecinos de la casa de al lado', que han tenido más de un rifirrafe durante estas primeras semanas en los apartamentos.

"Lo más dificil de convivir con desconocidos es que las personalidades empasten. Es gente que no conoces y te sientes sola a veces, pero también tiene cosas bonitas, pues yo me he llevado amigos de realities", asegura Alexia Rivas. ¡Dale play!