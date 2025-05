Álex Adrover se ha convertido en el primer salvado de la noche en 'Supervivientes', librándose de la expulsión frente a Makoke y Manuel González. Su amigo y defensor, Sergio, no dudó en destacar las cualidades humanas del concursante antes de que fuera salvado, y en exclusiva para esta web.

Antes de finalizar, le dedicó un mensaje directo: “Sigue como eres”, reafirmando que su autenticidad es su mayor fortaleza dentro del concurso. Con este respaldo y el voto del público, Álex continúa su aventura en Honduras, mientras la expulsión definitiva se decidirá entre los otros dos nominados de la semana. ¡Dale play y no te pierdas cómo lo defendían desde plató!