Laura Cuevas y Koldo, sobre la noche de pasión entre Montoya y Anita: "Se habrán puesto morados"

Después de este acercamiento, Montoya se sinceró con Jorge Javier: "Estoy descubriendo aquí una Anita diferente, esta mujer claro que me pone muchísimo, pero lloro por la frustración porque sabemos en el momento en el que estamos, me encantaría forzar el amor, en la conversación nos entendimos que a lo mejor no es el tiempo. Yo la quiero mucho, pase lo que pase siempre va a estar en mi corazón, pero necesito tiempo", decía Montoya.