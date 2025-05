Koldo Royo fue expulsado la semana pasada de 'Supervivientes', después de pedir públicamente a sus seguidores que dejaran de apoyarle. El cocinero confesó no sentirse con fuerzas para continuar la aventura tras más de dos meses de concurso . Su regreso a España estuvo marcado por un emotivo reencuentro con su mujer, Joana , a quien le expresó su deseo de celebrar “otra boda”, como símbolo del amor que sigue fortalecido tras la experiencia extrema.

Ahora, en exclusiva para esta web, Koldo hace balance de su paso por Honduras: “Ha sido un concurso serio donde he sido yo mismo”, asegura. Satisfecho con su participación, Royo afirma que no se arrepiente de haber vivido la experiencia y se marcha con la cabeza alta: “No he tenido ninguna desilusión”, subraya.