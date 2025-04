Tras realizar las pruebas oportunas, los médicos han determinado que puede continuar la aventura

No obstante, el cocinero ha pedido muy emocionado no ser salvado el próximo jueves

Última hora | Koldo Royo tiene que ser evacuado de urgencia y su continuidad en 'Supervivientes' peligra

Este martes, Koldo Royo ha hecho saltar todas las alarmas en 'Supervivientes'. El concursante ha tenido que ser evacuado de urgencia por el equipo médico. Tras sentirse débil y haber padecido varios mareos llegando incluso a presentar "problemas para respirar", abandonaba a la playa para someterse a todas las pruebas necesarias para su evaluación.

Durante la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie', Carlos Sobera ha conectado en directo con el cocinero para conocer cuál era su estado actual y cómo se encontraba. A la espera de los resultados que revelarían si iba a poder continuar en la aventura o si, Koldo se ha sincerado con el presentador.

"Estoy muy triste. Me da tristeza saber que tengo una edad, que me gustaría hacer muchas cosas y el cuerpo me está diciendo que hasta aquí hemos llegado. Estoy pagando ya esos dos meses de querer ser un chavalín, pero tengo 66 años para 67 y es eso. Triste porque la experiencia es maravillosa. Me están cuidando de la repera", comenzaba muy emocionado desde la cabaña médica.

Koldo, abatido: "Tengo mucha pena"

El presentador le comentaba entonces que estaban a la espera de la decisión del equipo médico y le preguntaba qué era lo que él esperaba: "Yo me encuentro bien, pero creo que psicológicamente ya estoy muy cansado. Estoy sin masa muscular. Lo que más me duele es decepcionar a los que me están apoyando".

"Sé que esta vez les voy a tener que pedir al revés, que si me quieren apoyar, que me dejen salir por la puerta de enfrente, que no tenga que salir por la puerta de atrás. Me da pena porque me gusta trabajar en equipo, disfruta de hacer las pruebas, lo doy todo. Porque lo he disfrutado y lo estoy disfrutando. Pero hay que saber cuando tienes una edad y cuando el cuerpo te está diciendo que cabeza fría, que ya has hecho más de lo que esperabas y que ya has dado ejemplo", continuaba.

Koldo no aguantaba más las lágrimas y se rompía en pleno directo: "Tengo mucha pena, pero no quiero salir por atrás, quiero irme bien. Vine para demostrar que a una edad se pueden hacer cosas. Pero hay que saber cuándo parar. 'Supervivientes' era algo que no esperaba y lo he disfrutado. Pero cuando te rompes, te rompes".

Sobera le pedía entonces que confirmara si, en efecto, estaba pidiendo a su gente que no le salvara y él lo afirmaba una vez más: "Exacto, prefiero que no me salven porque quiero salir bien, salir digno. Salir de pie, no quiero salir mal ni dar más trabajo. No quiero salir con camilla, quiero salir con los dos pies como entré. Quiero irme dándolo todo y no por la puerta de atrás".

La emotiva llamada de su mujer

Momentos antes de descubrir la decisión de los médicos, Koldo tenía la oportunidad de escuchar a su mujer que, desde España, le mandaba todo su apoyo: "Cariño, te echo muchísimo de menos. Escúchame, lo que has hecho es increíble, no sabes la movida que tienes aquí fuera. Has hecho un programa increíble, lo has dado todo, estoy súper orgullosa de ti".

"Y yo de vosotros. Quiero irme contigo. Te echo mucho de menos, a toda la familia, a todo el mundo. Te quiero, cariño. Estoy bien. Os amo a todos, cariño, gracias", le respondía él.

La decisión final

Con el sobre en la mano, Carlos Sobera se disponía a comunicar al concursante la decisión final de los expertos: "Tras referir debilidad, cansancio, sensación de inestabilidad y dolor en region dorsal, fue evacuado para su valoración clínica. Las constantes, normales. La exploración cardiopulmonar no muestra hallazgos patológicos. Se aprecia una contractura musuclar en el trapecio izquierdo. En los análisis realizados no hay alteraciones que aconsejen su salida del programa. Por todo ello, el concursante puede reincorporarse a la playa. Sigues en 'Supervivientes'".