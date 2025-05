Maica comparte con Andrea que está muy molesta con las formas de Sthefany . Todo ha ocurrido de forma inesperada en una sincera conversación en ' Los vecinos de la casa de al lado ', donde la murciana no ha dudado ni un segundo en compartir sus primeras emociones sobre su compañera.

"A una persona no se le habla con esas maneras", le dice. Andrea, mientras, hacía una llamada a la calma y le decía que Sthefany " sabe recitifcar ". "Ella lo sabe", le insistía. En definitiva, la concursante termina defendiéndola asegurando que es consciente.

Pero a Maica no le bastan las palabras de Andrea sobre la otra. "Ante todo está la persona, vale que puedas tener un error y tal...", le trasladaba.

Sthefany, por su parte, ya comentó su opinión de Maica con Tadeo. Le dijo, sin tapujos, que no le transmitía buenas vibras . "Si siempre te trata así y luego tu excusa es excusarte...", lanzaba.

Maica, además, se abre a conocerla. "No estoy cerrada a ella, me parece una buena chica pero hay cosas que no", le aseguraba a Andrea.