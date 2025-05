Carmen Alcyde ha sacado su faceta de reportera en Honduras y ha decidido innovar un micrófono de reportera con una caracola. La concursante de ' Supervivientes ' ha decidido entrevistar a Álvaro Muñoz Escassi, quien no ha dudado en sincerarse sobre varios asuntos de su vida.

"¿Rercuerdas tu primer amor ?", le cuestionaba Alcayde. El jinete ha respondido asegurando que nunca tuvo "nada" con la primera mujer de la que se ilusionó. "No me acuerdo de mi primer beso ", agregaba. Sin embargo, una de las cuestiones en las que su compañera quería incidir ha sido el de las infidelidades.

Una de las relaciones más mediáticas del jinete ha sido la que tuvo con Lara Dibildos. Su noviazgo terminó hace 18 años, y tanto una como otro no se guardan ningún tipo de rencor. Eso sí, Álvaro Muñoz Escassi reconoce que no se comportó adecuadamente con ella. "Tengo poca memoria, voy seleccionando y me acuerdo de cosas puntuales. Lo pasé mal muy mal cuando tuve mi metedura de pata con Lara", le trasladaba a Carmen Alcayde.