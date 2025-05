Supervivientes 13 MAY 2025 - 15:56h.

Playa Calma es idílica. se puede pescar y es grande, pero Playa Furia es todo lo contrario

Álvaro Escassi se abre al recordar su noviazgo con Lara Dibildos en Honduras: "Metí la pata"

Compartir







Los concursantes de ‘Supervivientes’ nos cuentan en este vídeo exclusivo de la web de Telecinco qué les parece su nuevo hogar en Cabeza de León. Al os que les ha tocado vivir en Playa Calma están muy contentos, pero quienes tienen que subsistir en Playa Furia tienen un estado de ánimo muy diferente.

Los supervivientes que se han instalado en Playa Furia tienen las cosas muy difíciles. El espacio reducido, la escasez de comida y otras condiciones adversas les están complicando mucho la experiencia.

Carmen Alcayde ha sido la primera en dar su opinión sobre la nueva playa: “Yo soy el positivismo en persona, pero ya claro… estamos a unas alturas de concurso que el positivismo… prima más la comida. Y aquí no hay nada que comer”.

No es la única que ha destacado la escasez de alimento de la nueva ubicación. “Odio esta playa. No tiene almendras, no podemos pescar, no hay erizos… Yo me comía hasta las palas, pues no hay lapas tampoco”, ha contado Anita.

Álex Adrover y Montoya han destacado que es una playa muy pequeña. “44 pasos de un lado a otro, es muy poco porque yo me paso todo el día caminando”, ha contado Álex Adrover.

Los supervivientes de Playa Calma, encantados

El estado anímico es muy distinto en Playa Calma. “Me encanta. Aquí me siento en el Caribe total. Siento que estoy en un anuncio constantemente. Es preciosa. Cambiar de vista es maravilloso, un nuevo horizonte, una nueva promesa, cosas nuevas pueden pasar”, ha reflexionado Pelayo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Nieves Bolós ha destacado que se puede pescar mucho en esta zona, al igual que Damián. ”Se pesca que flipas”, ha dicho.

Makoke ha coincidido con sus compañeros: “Playa Calma es una pasada, es maravillosa, hay muchísimo para andar, hay un banco de peces, hay almendras, la arena es una maravilla, el agua está fenomenal… Ahora, la de Furia, como yo he estado en todas, es horrible. Es un infierno”, ha explicado.