Supervivientes 13 MAY 2025 - 11:15h.

El concursante recién expulsado se reencuentra con su maleta y lee la carta que escribió a su 'yo futuro'

Manuel González se emociona al recibir un detalle de Gabriella antes de volver a España y alucina con su cambio físico

El gaditano Manuel González ha sido el último expulsado de 'Supervivientes' en una trepidante gala de infarto. Tras recibir la visita de su pareja, Gabriella, se ha generado una gran polémica entre ella y la hermana del concursante, que denunciaba en 'Tardear' haber recibido "amenazas" por hacer público un mensaje de ruptura entre ellos.

Antes de abandonar los Cayos Cochinos, el recién expulsado recibía una cajita con recuerdos y fotos muy especiales de su familia que le hacían emocionarse. Además, también encontraba una carta que le había dejado su pareja, Gabriella, en el que le pedía que por favor "se alejase de aquellos que solo intentan opacar".

La reacción del exconcursante al recuperar su maleta: "Huele a casa"

Después de terminar su aventura, Manuel se ha reencontrado con su maleta. En ella ha vuelto a ver sus prendas personales, pero el momento más tierno ha sido cuando el olor de varias prendas le transportaban junto a su familia: "Huele a casa", decía.

Tras casi dos meses participando en el concurso, al ver su ropa, Manuel elegía el primer look que había decidido ponerse, una camisa hawaiana con unos pantalones cortos y apuntaba: "Solo viéndolo creo que todo me queda grande".

Manuel González lee la carta que escribió a su 'yo futuro' y explica por qué no ha podido ser líder

En esta carta, el propio Manuel aconsejaba a su 'yo futuro' que disfrutara de la experiencia, cosa que ha hecho, aunque señalaba que ha pasado momentos muy duros: "He pasado mucha hambre, calor, picaduras de bichos y mucho frío durante los temporales". Tras esto, aseguraba, que está satisfecho de su paso por 'Supervivientes': "Tanto mentalmente como físicamente, me he superado".

Por otro lado, Manuel indicaba que "ojalá pudiera ser líder" a su 'yo futuro', cosa que no ha podido ser, a lo que el concursante explicaba: "He sido pre-líder. Las pruebas no se me han dado muy bien, he de decir como lanza a mí favor que tengo cuatro operaciones de rodilla".

Para finalizar, sobre la petición que hacía el propio concursante al inicio de que fuera buen compañero, aseguraba que esto si lo ha cumplido: "He sido un gran compañero y lo puedo decir. Me he quitado comida de mi boca para dárselo a mis compañeros".