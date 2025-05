Álex Girona parece no entender a qué se refiere Gabriella cuando dice que "no eran dos, sino tres"

Gabriella Hahlingag y Álex Girona han coincidido en ‘Los vecinos de la casa de al lado’, el reality que puedes seguir en exclusiva en Mitele PLUS. Han hablado acerca de las idas y venidas que tuvieron en su relación y han destapado un auténtico bombazo… aunque él no ha dado muestras de entenderlo.

Los vecinos se han interesado por cómo continuó la relación de Álex y Gabriella después de salir el año pasado de ‘Los vecinos de la casa de al lado’. “Nosotros seguíamos quedando, aunque no habíamos vuelto como tal”, contó ella.

Y luego dio más detalles de cómo fluyó todo: “Nosotros empezamos a estar bien, pero nadie sabía que estábamos juntos excepto nosotros dos”. Pero una mañana en la que los dos estaban separados, ella recibió una foto de Álex liándose con otra chica.

Tras escuchar todo esto, Álex intervino y dijo que sí, que él se lio con esa chica, pero que en ese momento no estaba con Gabriella, sino que solamente quedaban de vez en cuando. Su exnovia no daba crédito a lo que estaba escuchando.

Gabriella miró directamente a Álex y se puso muy seria. “No solo estábamos juntos. Me has escuchado, ¿no?”, le dijo. Pero él no dio señales de entender a qué se refería, así que ella insistió: “La cosa es que aparte de estar juntos no éramos dos personas, éramos tres”.

Álex respondió: “¿Con mi perra?” Gabriella le respondió: “Con tu perra éramos cuatro”. Pero, a pesar de la insistencia de su exnovia, Álex no dio señales de entenderla. Ella no daba crédito y pensó que se estaba haciendo el tonto.

