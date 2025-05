Tadeo, a Sthefany: “¡Parece que nada es suficiente para ti, solo te centras en lo malo!”

No te pierdas 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de Mitele PLUS

Compartir







Dentro de la convivencia en ‘Los vecinos de la casa de al lado’, reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS Sthefany continúa molesta con Tadeo por las imágenes que vio durante la gala de ayer, en las que se apreciaba la buena sintonía de su novio con Mayeli en el trastero.

Ahora, la pareja se sienta a hablar, y Tadeo le explica a Sthefany que lo que tiene con Mayeli es simplemente un trato cordial. Sin embargo, ante la falta de comprensión por parte de su novia, Tadeo acaba explotando.

“No quieras ver donde no hay… te han puesto justo las dos tonterías, no ha habido nada. ¡Es que a ti te molesta todo! Aquí es que yo actúe como tú quieres que actúe o no funciona… yo te permito muchas cosas aquí y tú eres como a la primera… ¡Parece que nada es suficiente para ti, solo te centras en lo malo!”, le espetaba él mientras subía el tono de la discusión.