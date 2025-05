Carmen Alcayde le cuenta a Montoya cómo Makoke rechazó a Brad Pitt y ambos bromean sobre ello

Durante la gala de 'Supervivientes', Jorge Javier para el enfrentamiento entre Playa Calma y Playa Furia para advertir a Makoke sobre las siguientes imágenes porque podrían molestarle.

Y es que Carmen Alcayde y su fiel compañero Montoya han pasado el día en Playa Furia recordando su apasionada noche con Brad Pitt, comentando cómo su compañera pudo ser capaz de rechazar al tan deseado actor.

Montoya y Carmen Alcayde comentan el romance de Brad Pitt y Makoke

La colaboradora de televisión, mientras toma el sol junto a su fiel compañero, ha tenido un 'flashback' "heavy" que necesita comentar con Montoya: la noche de pasión entre Brad Pitt y Makoke. A Carmen Alcayde, según confiesa, le hace especial gracia un dato de esta historia: "dice que en ese momento de 'viento' no hubo química por parte de ella y él sí". Una información que desata la risa en el andaluz: "Makoke es la única persona que puede decir que no sintió nada con él".

"Mucho Brad, pero como Pitt", comenta la concursante. Ambos deciden bromear simulando una conversación en inglés e, incluso, Montoya se atreve a representar cómo mientras el actor rodaba la película 'Troya' se acordaba del rechazo de su compañera: "No le ha puesto ni el 'pezoncito' y eso que me gusta hasta a mí".

Makoke estalla contra Carmen Alcayde: "Si quieres podemos hablar de tu romance con Dinio"

En efecto, Jorge Javier Vázquez llevaba razón con que las imágenes no le iban a gustar a su compañera. "Yo entiendo que necesitan burlarse siempre de alguien para ellos lucir ese maravilloso humor que tienen que no hace ni puñetera gracia", afirma Makoke.

La concursante se niega a revivir este tema sobre todo por respeto a su pareja, pero como ellos han sido los primeros en recordar romances del pasado, ella también propone comentar otro: "Si quieres podemos hablar de tu romance con Dinio que a lo mejor entretiene más".

Carmen Alcayde asegura no tener problema en hablar sobre el tema pero, según ella, nunca pasó nada entre ellos dos. No obstante, eso es algo que le corroboró el propio actor a Makoke. "De todas maneras, si yo me hubiera acostado con Brad Pitt se lo contaría a todo el mundo", asegura la amiga de Montoya.