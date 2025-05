Miguel Salazar Madrid, 14 MAY 2025 - 22:51h.

La tensión pasa factura a la superviviente: Anita sufre un mareo y cae al suelo en plena playa

Los supervivientes están al límite. Tantos días pasando hambre, sin poder tener contacto con el exterior y enfrentándose a retos que superan con creces, les están pasando factura. A ello se le suma la tensión vivida en el grupo. Anita ha sido la última en vivir un contratiempo en plena playa, después de los casos de riesgo de Joshua o de Montoya.

Situación parecida en otros compañeros

La barcelonesa ha caido en plena playa hondureña tras sufrir un mareo. "He visto negro entero, he empezado a temblar y me he caído", compartía a sus compañeros. Borja, por su parte, le trasladaba que no es la única que está atravesando una situación parecida. "Alex se ha levantado y me ha dicho lo mismo", lanzaba.

Montoya intentaba consolar a Anita. Le daba agua, y le comentaba que están al borde del colapso. "De hacerme de allí para allá, voy haciendo eses", le trasladaba. Todos sus compañeros de Playa Furia intentaban que se recuperarse anímicamente.

Carmen Alcayde le daba su apoyo, diciéndole que es "madre de tres hijos". "Me ha empezado a temblar el cuerpo y no veía", aseguraba Anita en 'Supervivientes'. La concursante reconoce que ha vivido asustada su contratiempo.

Tras un primer momento de bajón en la orilla, se ha abrazado a Montoya y ha descansado en otro lugar donde la luz del sol no invadía el espacio.