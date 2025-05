Miguel Salazar Madrid, 14 MAY 2025 - 23:28h.

Montoya, muy molesto con Playa Calma, anuncia qué piensa hacer tras la sanción

El robo masivo de Playa Furia acaba con drásticas consecuencias y una advertencia: "Iban a comenzar una huelga de silencio"

Los supervivientes de Playa Furia fueron sancionados por el programa tras hacer un robo masivo para dar comida a Carmen Alcayde, la única concursante que no pudo disfrutar de la recompensa que había logrado Álvaro Muñoz Escassi. Así, las croquetas que habían conseguido se las arrebataron y las obtuvieron en su lugar sus contrincantes de Playa Calma.

Eso provocó todo tipo de reacciones en todos los concursantes. Por un lado, Damián se acercó al otro equipo para transmitirles su malestar por la situación. Pero Montoya no se creía sus palabras, ya que considera que llegaban "tarde". Lo hemos podido ver en un vídeo inédito que aparece en el apartado superior a este artículo.

Montoya, muy indignado: "No quiero hablar con ninguno de los cinco"

Por otra parte, varios supervivientes como Borja o Anita creen que desde Playa Calma hubo algún tipo de "celebración" por obtener las croquetas que ellos habían logrado en un primer momento. Escassi aseguraba que él no había visto en ningún momento esa reacción.

Además, Borja ha querido compartir algo que sucedió en pleno robo y que no se vio. "Le dije a Pelayo que lo que cogimos - unas carnes asadas a la barbacoa - fue para Carmen y me dijo: '¿Y nosotros qué?'", comparte con sus compañeros. Borja le contestó diciéndole que ellos están comiendo "un montón" en los últimos días.

Montoya no ha dudado en guardar silencio sobre la situación. Ha explotado. Y tiene claro qué planea hacer si sigue el enfrentamiento con el equipo Calma. "Huelga de silencio con ustedes [con la otra playa], no con España", aclara el sevillao. "Hay gente en huelga de silencio desde que entró hasta que se fueron. Por mi salud, no quiero hablar con ninguno de los cinco", decía muy indignado en 'Supervivientes'.

Las drásticas consecuencias del robo masivo