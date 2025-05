Laura Ceballo 16 MAY 2025 - 02:34h.

Joshua, Álex, Pelayo y Borja son los nuevos nominados: ya puedes votar por tu favorito en la app de mitele

Una lacrimógena expulsión entre amigos deja a un concursante a las puertas de la unificación: "Me duele"

Este jueves, la gala de 'Supervivientes' ha traído consigo la esperada unificación. Playa Furia y Playa Calma desaparecen para dar paso a Playa Magna. En consecuencia, los concursantes ya no han nominado por equipos y solo uno de ellos se ha proclamado líder.

Damián Quintero, tras un intenso duelo frente a Álvaro Muñoz Escassi, se hacía con el deseado collar, obteniendo así no solo la inmunidad, si no la oportunidad de nominar de manera directa a cualquiera de sus compañeros.

Llegado el momento, Laura Madureño y Jorge Javier Vázquez iban dando paso a los supervivientes para que llevaran a cabo su nominación. Anita y Makoke han sido las encargadas de inaugurar esta nueva etapa del concurso.

Primeras nominaciones tras la unificación

Anita: "Nomino a Pelayo, porque la última vez que salió fue cuando Cristo perdió el mechero y nunca mejor dicho, así que creo que todo el mundo se tiene que exponer y mi nominación va para él".

Makoke: "Mi nominación va para Álex. Imagino que Damián va a nominar a Montoya, a las chicas no las voy a tocar, que solo quedamos tres, y a Escassi le nominé en su día. A Álex nunca le había nominado".

Joshua: "Álex. Porque nuestra relación ha cambiado muchísimo, tenemos una conversación pendiente y hay cosas que no me han gustado de él. Estoy súper decepcionado".

Montoya: "Mi nominación se la doy a Pelayo".

Álex: "Joshua. Es con el que más desencuentros tengo ahora. Me llamó falso en la palapa y tenemos varios desencuentros que solucionar".

Carmen: "Vuelvo a nominar a Pelayo. Tenemos muchas diferencias".

Pelayo: "Es un voto que me duele hacer, porque tengo muchas ganas de convivir con él, pero no me ha gustado mucho lo que ha dicho hoy diciendo que somos unos chivatos, así que nomino a Álex".

Borja: "Yo nomino a Joshua. Creo que es el que tengo que nominar".

Escassi: "A Joshua".

De esta manera, Joshua, Pelayo y Álex se convertían en los tres nominados del grupo protagonizando un triple empate: los tres habían recibido tres puntos por parte de sus comapñeros.

La nominación directa de Damián

Una vez habían conocido los nominados de grupo, Damián, como líder, utilizaba su poder de nominación directa: "El juego se pone interesante ya. Hay que pensar cada uno en su estrategia. Voy a pensar en rivales fuertes. Borja no ha salido nunca nominado. No tengo nada contra él. Le considero un rival fuerte. Soy sincero, quiero llegar hasta la final y él puede fastidiarme el camino".

Con su nominación directa se completaba la lista definitiva de nominados. Joshua, Álex, Pelayo y Borja son los cuatro supervivientes que se enfrentarán a la expulsión la próxima semana. ¡Ya puedes votar por tu favorito de manera gratuita en la app de mitele!