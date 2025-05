Pedro Jiménez 20 MAY 2025 - 22:45h.

Su vestido favorito, un pintauñas, un secador de pelo... ¡no te pierdas los objetos más preciados que Nieves Bolós dejó en su maleta!

Nieves Bolós hace balance, emocionada, de su paso por 'SV' tras leer su carta del 'yo del futuro' y confiesa lo más duro de Cayos Cochinos

La psicóloga y coach nutricional Nieves Bolós ha sido la última expulsada de 'Supervivientes' en una gala que pasó absolutamente de todo. La ya exconcursante del reality más extremo de la televisión ha podido verse frente a un espejo tras más de dos meses en Honduras, además de leer su carta del 'yo del futuro' y emocionarse como nunca al ver todo lo positivo que le ha traído a su vida esta experiencia tan trepidante en tierras hondureñas. Pues bien, Bolós ha abierto su maleta en la que guardó sus pertenencias más valiosas antes de entrar a Cayos Cochinos y no ha podido alegrarse y conmoverse más.

"¡Ay, mi maleta! ¡Cuánto tiempo! ¡No me lo puedo creer! Ya no sé ni lo que tengo en la maleta", confesaba una Nieves que no tardaba en abrirla y ver que había en el interior. En primer lugar, Nieves sacaba su bikini y posteriormente, la chaqueta de su padre. Su vestido favorito, unos pantalones cortos... "¡En qué momento pensaba yo que esto me lo iba a poner en 'Supervivientes'! ¡En los mundos de 'Yupi'!".

Nieves Bolós no daba crédito al recuperar su plancha del pelo y un secador: "Estoy flipando". La influencer cogía cada cosa como si de un auténtico tesoro se tratase: "Mi bolso, los cables, el cargador... ¡un pintauñas! Me va a venir bien, porque tengo las uñas fatal...". Bolós descubría que en la maleta también tenía un bálsamo de labios y no podía esperarse a echarse un poco: "Por favor, qué gusto".

"¡Pues a ver qué me pongo yo hoy! ¡Esto parece una primera cita conmigo misma!", exclamaba una Nieves Bolós que mandaba un beso a la cámara y que nos promete verla muy pronto por el plató de 'Supervivientes'.