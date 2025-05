Ana Carrillo 21 MAY 2025 - 22:10h.

Ana López ha mostrado las impresionantes vistas que tienen los familiares que van a visitar a los concursantes de 'Supervivientes'

Violeta Mangriñán opina sobre el reencuentro de Ana López y Borja González

Compartir







Ana López está en Honduras porque ha viajado hasta allí para visitar a su novio y padre de su único hijo, Borja González. Su reencuentro fue muy emocionante: él se abalanzó sobre ella nada más escuchar su voz y protagonizaron un romántico momento en la arena de los Cayos Cochinos.

Los dos hablaron acerca de su relación, de que les apetecía seguir luchando por su amor tras su crisis y de lo mucho que se quieren. Tras ese romántico reencuentro, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se quedó en los Cayos y no volvió al hotel, explicando que había dormido en una cabaña con unas espectaculares vistas que ha querido mostrarle a sus miles de seguidores de Instagram.

"Hoy no hemos dormido en el hotel, hemos dormido aquí en la isla. Ni me he lavado la cara, me acabo de despertar pero es que necesito enseñaros este espectáculo. Es increíble, ¿eh? ¿Qué película es esta de despertarse así? ¡Maravilloso!", comentaba la valenciana mientras mostraba que su cabaña cuenta con un porche con mesas y sillas y que desde la habitación puede ver un precioso amanecer.

También ha enseñado que no es la única cabaña que hay y ha bromeado diciendo que para desayunar tiene que subir tantas escaleras como en su edificio, cuyo ascensor dejó de funcionar tras la DANA que azotó los municipios que rodean Valencia: "¡No me libro de las escaleras ni aquí!".