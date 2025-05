Pedro Jiménez 21 MAY 2025 - 02:07h.

Una discusión en la pasada gala ocasionó una tremenda discusión entre ambos en la playa que acabó en... ¿final feliz?

El concursante salvado se rompe tras conocer la decisión de la audiencia: "No estoy orgulloso del todo"

Una megabronca ha tenido lugar en los Cayos Cochinos a cargo de Anita y Montoya. Ambos concursantes de 'Supervivientes' se han visto sumergidos en una tensísima discusión -quizás la más grande desde que su aventura comenzó en Honduras- llena de intensidad, reproches y que ha acabado salpicando a otros compañeros, para terminar con una clásica reconciliación. El origen viene del choque que mantuvieron durante la pasada gala presentada por Sandra Barneda, en donde Anita acabó abandonando el 'Oráculo de Poseidón' tras una tremenda discusión con Montoya. Pues bien, este martes hemos sabido cómo siguió todo ya en 'Playa Magna', con el resto de concursantes de testigos.

Y es que el domingo, después de que Anita abandonase el 'Oráculo', aunque parecía que ambos habían acercado posturas en la playa, la pregunta de Montoya a Anita sobre si tenía hambre después de comer la pasta que Terelu ganó en la prueba provocó un tensísimo enfrentamiento entre los dos.

Montoya le preguntaba a Anita de nuevo si de verdad tenía hambre y la catalana no entendía que le preguntase de nuevo eso: "Obviamente no. Deja ya de decirlo. ¡Mañana me voy al otro lado!", decía una Anita que se incendiaba cada vez más.

"No tengo hambre, no me has entendido", decía, de nuevo, Anita. Montoya calificaba esa reacción de "amargada": "¿Por qué creas un drama donde no lo hay?", decía el exfutbolista, provocando que Anita se tuviera que ir lejos y acabase entre lágrimas, rota completamente.

Carmen Alcayde, testigo de todo lo que estaba ocurriendo, se despertaba e intentaba mediar: "¿No está contigo? ¿Qué ha pasado? ¿Habéis discutido?". Montoya le explicaba todo a la periodista y le informaba cómo se había puesto Anita. Terelu se despertaba y Borja también, debido al ruido que había provocado en la playa la megabronca: "Es ya todos los días", subrayaba Borja, desesperado ante los continuos choques de Montoya y Anita.

Anita rompía a llorar y aseguraba estar superada por las cámaras y por "no poder tener una conversación a solas con Montoya". La noche avanzaba, con una Anita fuera de sí y a lágrima viva: "Deja de pensar que tengo hambre", le decía con la voz entrecortada a Montoya, que intentaba calmarla y le pedía que no le hablase mal, porque "pierde la razón".

Hablaban y hablaban y Anita, desesperada, se iba y amenazaba con lo siguiente: "Me voy nadando a la otra playa". Mientras tanto, algunos compañeros testigos directos de todo lo ocurrido no se creían que el calvario entre ambos no parase de una vez. Una de las que menos lo entendía era Terelu Campos.

La noche de pasión de Anita y Montoya

Tras la megabronca protagonizada entre Montoya y Anita, ambos se iban a reconciliar dejándonos una ardiente noche de pasión bajo las sábanas. "Vamos a dormir, vamos a contarte un cuento. Coge el peluche ese venga", le señalaba Montoya a Anita. Los ronquidos de Terelu nos hacían presagiar que ya todos estaban en el 'quinto sueño', lo que hacía que Montoya y Anita se metiesen debajo de las sábanas y se dejasen llevar como nunca, dándose caricias, besos... y puede que más cosas.