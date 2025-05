Supervivientes 21 MAY 2025 - 22:58h.

Borja se mostraba muy preocupado después de tanto tiempo sin ver a los suyos, sobre todo, a su hijo

Miguel Frigenti, sobre la relación de Ana y Borja: "Cuando vendes que eres una pareja perfecta..."

Compartir







En la última gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’, Borja González se reencontraba con su pareja Ana Solma tras un increíble reto que nos emocionó a todos.

Borja recibió la inesperada visita de su pareja, Ana Solma, quien apareció tras una foto vacía que simbolizaba un momento aún por vivir. La aparición emocionó profundamente a Borja, quien se fundió en abrazos y besos con Ana, cayendo juntos a la arena.

Ana le aseguraba que estaba llevando todo bien para tranquilizarlo, mientras que Borja, visiblemente aliviado, expresaba lo difícil que había sido su primer mes separado de ella. Incluso pidió que Ana se quedara con él el resto del tiempo.

Las imágenes inéditas del reencuentro

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pero en ese reencuentro hubo mucho más y en el ‘Supervivientes: Última Hora’ hemos podido ver las imágenes que todavía no se habían visto de la pareja en Honduras.

Borja se mostraba muy preocupado después de tanto tiempo sin ver a los suyos, sobre todo, a su hijo: “No me puedo separar más de Luca, lo que me estoy perdiendo…”. Ana le tranquilizaba: “Lo tengo todo grabado. Lo tengo todo. Al principio te lo mandaba, pero no te lo voy a mandar porque todo el rato... Ya lo verás”.

“¡Madre mía!, no me vuelvo a separar en la vida… Que no te cueste tanto ir a cenar sin el niño algún día, romántico. He llorado más aquí que en toda mi vida”, se sinceraba él visiblemente emocionado.